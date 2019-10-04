شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر.. «عشماوى» يمثل مصر بالمنظمة الدولية للملكية الفكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الجهود المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، في أن يكون لمصر مندوب دائم في المنظمة للعلامات التجارية لأول مرة منذ إنشائها لفترة (سنتين) وتجدد ضمن منافسة شديدة بين ١٠٢ دولة، خلال الدورة 59 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» التي عقدت في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية، وذلك بالتزامن مع ذكرى احتفالات انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

وتعد المنظمة للعلامات التجارية (الويبو) وكالة من وكالات الأمم المتحدة التي تمول نفسها بنفسها ويبلغ عدد أعضائها 192 دولة عضوا، وهي المنتدى العالمي للخدمات والسياسة العامة والتعاون والمعلومات في مجال الملكية الفكرية والويبو، ومهمتها الاضطلاعُ بدور ريادي في إرساء نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتكار والإبداع لفائدة الجميع، وترد ولايتنا وهيئاتنا الرئاسية وإجراءاتنا التنظيمية في إتفاقية الويبو التي أنشئت بموجبها الويبو في عام 1967.

وأسفرت المجهودات الحثيثة، أن يكون هناك مندوب للوزارة ضمن مجموعة تشكل من ١٨ دولة ويتسلم مهام منصبة في يناير ٢٠٢٠ والمنصب مدفوع بالكامل من المنظمة الدولية.

الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يمثل مصر في المنظمة الدولية للملكية الفكرية لأول مرة منذ إنشائها

وقال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والذي يمثل حالياً الدولة المصرية في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية أن هذا الامر يعتبر إنجاز عظيم لمصر بالتزامن مع إحتفالاتنا بذكري إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف «عشماوي» أن تمثل مصر في المنظمة يأتي بعد جهود كبير قام به جهاز تنمية التجارة الداخلية والوزارة في هذا الشأن من تحديث وتطوير منظومة العلامات التجارية وانظمة العمل للمنظومة وكذا بنيتها التحتية ودعوة الخبراء من المنظمة الدولية للمشاركة في هذا الأمر.

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وتابع مساعد أول وزير التموين للإستثمار، أن مركز العلامات التجارية فتح أبوابة للمستثمرين والوكلاء واصحاب العلامات في شهر اغسطس الماضى عقب إنهاء كافة إجراءات تحديثة وتطويرة ليضاهى أرقى المكاتب الدولية.

وأوضح «عشماوي» أن المنظمة الدولية تعقد في القاهرة في ١٥ أكتوبر من هذا العام مؤتمر للإعلان عن مؤشر Global Innovation Index (المؤشر العالمي للابتكار) لعام ٢٠١٩ حيث قفز ترتيب مصر ٥ مراكز ليسجل المرتبة ٩٢ وبمخرجات تؤهلة في المرتبة ٧٤ من اجمالي ١١٨ دولة.

وقال «عشماوى» أن هذا التقدم المبدئي في تصنيف الدولة المصرية في مؤشر الابتكار ما هو إلا بداية لسلسلة من النجاحات والمجهودات التي تبذلها أجهزة الدولة في مناحي التعليم والبحث العلمي وتسجيل البراءات ومكافحة التدليس والغش التجاري وتسجيل العلامات التجارية وحمايتها وكذلك النماذج الصناعية.

وتابع، أن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي أسست مركز العلامات التجارية في عام ١٩٣٩ وقد تم تسجيل ما يقرب من ٥٠٠ الف علامة تجارية ونموذج صناعي منذ تأسيس هذا الكيان التابع لجهاز التجارة.

كما اتفق «عشماوي» مع المنظمة الدولية على عقد أول منتدي إقليمي من نوعة في القاهرة خلال الشهور الأولي من العام المقبل عن العلامات التجارية وأثرها في التنمية المستدامة وتطور الاعمال.

وأشار إلى أنه سيتم تمثيل شركات محلية وإقليمية في هذا المنتدي لتستعرض رحلتها في تطور علاماتها التجارية حيث باتت العلامة التجارية أحد الأصول الهامة في المنظومة الاقتصادية للمؤسسات والتي تصبغ قيمة أساسية للمنتج وتضيف قيمة اقتصادية فضلاً عن اعلاء الصورة الذهنية للمنتج لدي العملاء والأسواق.