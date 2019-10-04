شكرا لقرائتكم خبر عن «100 مليون صحة».. أكبر مسح صحي علي مر التاريخ.. والمنظومة الإلكترونية سر نجاحها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جلال الشيشيني، نائب رئيس مبادرة ١٠٠ مليون صحة، إن المبادرة نجحت في تحقيق إنجاز طبي، حيث تعد أكبر مسح صحي في العالم على مر التاريخ، مشيرا إلى أن من أهم أسباب نجاحها المنظومة الإلكترونية لتسجيل وتحويل المواطنين للتشخيص والعلاج، حيث تم إنشاء أكبر قاعدة بيانات صحية للمواطنين في مصر ورسم أول خريطة صحية للأمراض غير السارية، ما يسهم في وضع وتنفيذ السياسات الصحية بشكل علمي مبني على قواعد بيانات حقيقية ممثلة لجميع فئات المجتمع المصري«.

وأكد الشبيني، خلال ندوة ندوة تثقيفية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية في إطار دعم مبادرة الرعاية الصحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمعروفة بحملة «١٠٠ مليون صحة».،بالتعاون مع نوفارتس مصر، إن الأمراض غير السارية تتسبب فيها 4 عوامل خطورة رئيسية وهي استهلاك التبغ بجميع أنواعه، والخمول البدني، واستهلاك الأغذية غير الصحية، والاستهلاك الزائد للكحول«.

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وشدد الدكتور بسيوني أبوسيف، على ضرورة تثقيف وتوعية مقدمي الخدمات الصحية ممن يتواصلون بشكل مباشر مع المرضى في كافة أنحاء المحافظات حيث يعد أمرًا ضروريًا، موضحا أن نوفارتس تتبادل الخبرات من أجل خدمة المجتمع، مضيفا أن الأمراض غير السارية والمعروفة أيضًا بالأمراض غير المعدية، والتي تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة تعتبر السبب الرئيسي للوفاة في مصر، خاصة بعد تصريحات منظمة الصحة العالمية بأن الأمراض غير السارية هي المسئولة عن ٨٢% من إجمالي الوفيات في مصر و٦٧% من حالات الوفاة المبكرة.

وأضاف أبوسيف،، يوجد في مصر أكثر من 8 مليون مريض سكري2، بينما تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 30%من المصريين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

من جانب قال الدكتور محمد خطاب، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بكلية طب قصر العيني: «، إن مرض السكر يعتبر من أوبئة الحقبة الحالية وأن نسبة كبيرة من حالات السكر الموجودة لا يتم تشخيصها في توقيت مبكر، لأن الشائع بين الناس أن تشخيص السكر يعتمد على الأعراض التي يشكو منها المريض، بينما الواقع هو أن غالبية مرضى السكر من النوع الثاني لا يشكون من أية أعراض في المراحل المبكرة من المرض، موضحا أن المبادرة بالتحليل المعملي هي الوسيلة الوحيدة للتشخيص، حيث ساعدت المبادرة القومية 100 مليون صحة، بالتأكيد على الكشف المبكر عن السكر في نسبة كبيرة من الحالات، وستكشف عن حقائق مذهلة بالنسبة لشيوع مرض السكر بين المصريين».

ولفت إلى أن العلاج المبكر لمرض السكر يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات السكر على الأوعية الدموية الدقيقة للعين والكلى والأعصاب الطرفية والمخ والقلب بالإضافة إلى شرايين الأطراف السفلية.