شكرا لقرائتكم خبر عن "حازم عبد الغنى" اختار العمل فى مجال الإضاءة منذ 30 عاما ثم قرر عرض منتجاته فى "تراثنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حازم عبد الغنى، مواطن اختار أن يعمل فى مجال الإضاءة ، وتصنيع أشكال مختلفة من الإضاءة وعرضها عبر عدة معارض، واختار معرض "تراثنا" لعرض عدد من نماذج الإضارة التى يقوم بتصنيعها.

ويقول حازم عبد الغنى، لـ"الخليج 365"،"أنا متخصص فى عمل وحدات إضاءة وبدأت هذا المشروع منذ 30 عاما وبالتالى أصبح لدى خبرة كافية فيه، وأحب العمل كثيرا فى هذا المجال وعندما تحب عملك تتميز فيه".

ويضيف حازم عبد الغنى،"بلاقى نفسى فى الشغل وأقوم بتصنيع هذه الوحدات بشكل يدوى، وأقوم بعمل أشكال مختلفة من الوحدات وهو مجال يلقى إقبال كثير من المصريين".

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ويتابع حازم عبد الغنى،"معرض تراثنا هذا العام منظم جدا ومن أحسن المرات التى كان فيها هذا التنظيم ".



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