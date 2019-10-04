اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الحكومة تطرح 19 ألف شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى خلال أيام.

الحكومة: طرح 19 ألف شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى خلال أيام

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد "الخارجية" تؤكد صدور قرار بتسليم سودانى مطلوب على ذمة إحدى القضايا لبلاده

الحكومة تنفى 10 شائعات.. لا صحة لفرض ضريبة 30% على السيارات المحلية والمستوردة Advertisements

أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-10-2019 فى مصر

فيديو.. بوعزيزى جديد فى تركيا يشعل النار فى نفسه وينبئ بثورة عارمة بأنقرة

الأرصاد: غدًا طقس حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

نمساوى يُفخخ طردا لتفجيره عن بعد فى وجه زوجته بدافع الانتقام

تريزيجيه وحجازى يصلان القاهرة الأحد للانضمام لمعسكر المنتخب

رسميا المنتخب الأوليمبي يواجه جنوب أفريقيا وديا 11 و 13 أكتوبر

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