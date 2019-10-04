شكرا لقرائتكم خبر عن عارض منتجات نحاسية بمعرض "تراثنا":ورثتها عن أجدادى ونصنع أشكال زينة من النحاس بأيدينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عماد فهمى، أحد العارضين فى معرض "تراثنا"، ويعرض منتجات نحاسية، حيث يحكى قصته فى هذه المهمة قائلا :"إن هذه المهنة نادرة وورثنا من أبيه وأجداده حيث احترفها منذ صغره خلال عمله مع والده".

ويقول عماد فهمى الذى يبلغ من العمر 49 عاما، لـ"الخليج 365"، إنه يعمل فى هذه المنتجات فى القاهرة ، حيث يقوم بتشكيل النجاس وصناعة اشكال مختلفة منه كمنتجات زينة واكسسوارات.

ويتابع عماد فهمى:"نقوم بصناعة تلك المنتجات النحاسية بأيدينا وذهبنا لجهاز تنمية المشروعات للمشاركة فى المعرض وكان اختيار موفق اننا شاركنا فى المعرض لعرض منتاجتنا".

وبشأن الدعم الذى يقدمه المعرض لهم يقول عماد فهمى:"الدعم الذى قدمه المعرض لنا أنه عرف الناس شغلنا وهذا سيساهم فى انتشار الصناعة النحاسية بشكل واسع ونتمنى تكراره".





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