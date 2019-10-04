شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم «الممر» على شاشة القناة الأولى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار احتفالات الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة السادسة والأربعين وفي ظل الشراكة والتعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي فقد تم الاتفاق على عرض الفيلم السينمائي، ، الممر،، علي شاشة القناة الأولى أرضيا يوم الأحد السادس من أكتوبر، كما يذاع فضائيا علي شاشة القناة الأولى يوم الجمعة الموافق 11 اكتوبر.

وجاء الاتفاق انطلاقاً من حرص الجانبان على حق المشاهد المصري في مشاهدة هذا الفيلم الذي يؤرخ لحقبة تاريخية هامة من عمر الوطن خلال حرب الاستنزاف و ملحمة وبطولات قواتنا المسلحة المصرية الباسلة وتضحياتها الغالية من أجل استعادة الأرض والكرامة