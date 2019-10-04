شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يقوم بجولة داخل مصانع الجرارات الروسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير زيارته لروسيا بجولة تفقدية داخل مصنع الجرارات التابع لشركة ترانسماش الروسية حيث أطلع الوزير خلال جولته بالمصنع على انواع الجرارات المختلفة وعلى مراحل وخطوط الانتاج الخاصة بالجرارات واستمع إلى شرح من مدير المصنع عن التكنولوجيا الحديثة المستخدمة وعن الاساليب المختلفة للصيانة والتي تساهم في إطالة عمر الجرارات.

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ثم عقد وزير النقل اجتماعا موسعا مع مسئولي ترانسماش لبحث التعاون المشترك في هذا المجال حيث اكد الوزير ان الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لزيادة قوة الجر بالسكة الحديد لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وزير النقل يقوم بجولة داخل مصانع الجرارات الروسية

وأعرب مسئولو ترانسماش على استعداد الشركة لمساعدة مصر في نقل تكنولوجيا تصنيع الجرارات وتوطين هذه الصناعة، وتلبية احتياجات سكك حديد مصر من الجرارات الجديدة وكذلك إعادة تأهيل الجرارات الحالية

وأكد وزير النقل ان عدد من من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال قد أبدت أيضا الرغبة في التعاون مع هيئة السكك الحديدية في هذا المجال مشيرا إلى ان المواصفات الفنية لسكك حديد مصر والاسعار المتميزة ونقل تكنولوجيا صناعة الجرارات إلى مصر وتدريب الفنيين المصريين وعقود صيانة الجرارات ستكون عامل أساسي في عمليات التعاقد الخاصة بالجرارات.