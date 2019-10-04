شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة السيراميك: خفض سعر الغاز يخلق منافسة عادلة للمنتج المصري ويزيد الصادرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك في اتحاد الصناعات، ان قرار مجلس الوزراء بإعادة النظر في تسعير الغاز للمصانع خطوة ايجابية نحو زيادة تنافسية المنتج المصري وخفض التكلفة الانتاجية التي ستؤثر على السعر المنتج النهائى.

وأضاف «عفيفي»، أن اعادة تسعير الغاز يأتي استجابة لمطالب الشعبة وخطوة جيدة لخفض تكاليف الانتاج وتعكس اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرص الحكومة على دعم الصناعات المحلية في مضاعفة الصادرات وخلق منافسة عادلة بين المنتج المصري والمستورد سواء في السوق المحلية أو التصديري.

وأكد رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء، ان صناعة السيراميك المصرية واجهت العديد من التحديات خلال السنوات الماضية نتيجة ارتفاع اسعار الغاز على تكاليف الانتاج عند تسعيره بـ7 دولارات للميلون وحدة حرارية مقارنة بالدول المنافسة مثل تركيا.

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واشار أن خفض الاسعار لـ5.5 دولار للمليون وحدة حرارية ياتي استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لصناع السيراميك في اعادة النظر في اسعار الغاز للمصانع وهو القرار الذي يقضي على معظم تحديات الصناعة ويحفز المصانع على زيادة الطاقة الانتاجية كما سيعزز من صادرات قطاع مواد البناء ويرفع من تنافسيته في مختلف الاسواق التصديرية.

وقال «عفيفي»، «آن الآوان ان تدخل صناعة السيراميك ضمن برنامج المساندة التصديرية اسوة بالصناعات الاخري وهو الأمر الذي سيعمل على تعميق الصناعة المحلية ويشجع الصناع على زيادة صادراتهم»، متوقعا ان تحقق صادرات السيراميك المصري طفرة غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة بجانب توفير فرص عمل للشباب نتيجة قيام المصانع بمضاعفة انتاجها والعمل بكامل طاقاتها.

واكد «عفيفي» انه من القرارات الايجابية التي تخدم رؤية مصر 2030 واستراتيجية مضاعفة الصادرات، مضيفا يبقي المطلب الأهم دخول صناعة السيراميك صمن المساندة التصديرية اسوة بالعديد من القطاعات نظرا لانعكاساته المباشرة والسريعة على نمو الصادرات المصرية.

وأشار أن الشعبة ستعمل يدا بيد مع الحكومة للحفاظ على الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات من خلال فتح قنوات اتصال مع كافة الأجهزة الحكومية المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات تحقق قيمة مضافة للصادرات والاقتصاد وتوفير فرص عمل كريمة للشباب.

واضاف عفيفى ان القرار سيمنح الصادرات المصرية من السيراميك ميزة تنافسية في الخارج خاصة وان ارتفاع الاعباء المالية على المصانع وتكاليف الانتاج من التحديات التي واجهتها صناعة السيراميك في الخارج مع نظيرتها من المنتجات للدول المنافسة.