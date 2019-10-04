شكرا لقرائتكم خبر عن «مواد البناء» تتوقع موجه تراجع في الأسعار بالتزامن مع خفض الحكومة أسعار الغاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن أسعار مواد البناء ستشهد مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض أسعار الدولار والطاقة.

وأضاف «الدسوقي» أن السوق المصرية تشهد حالة من الاستقرار وتوافر المعروض من السلع والخدمات بعد السيطرة على العملة الأجنبية وبدء انخفاض أسعار الطاقة التي تؤثر بصورة مباشرة على جميع المنتجات والسلع.

وتوقع نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء أن تشهد السوق المحلية موجة من الانخفاض لأسعار عدد كبير من المنتجات بالتزامن مع اتجاه الحكومة لخفض أسعار الغاز للمصانع.

Advertisements

وأشار «الدسوقي» إلى خفض مصانع الحديد والأسمنت أسعارها، لافتا إلى أن قرار مصانع الحديد سيحفز السلع الأخرى والتجار على تخفيض الأسعار بجانب تأثير تراجع اسعار الحديد والاسمنت على الصناعات المرتبطة بها في قطاع التشييد والبناء والعقارات.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن تراجع أسعار الوقود واستمرار انخفاض سعر الدولار مؤشر ايجابي لتعافي الاقتصاد المصري ويعزز من قدرته على تحقيق معدلات النمو المستهدفة.

وقال إن السيطرة على سوق العملات واستقرار السوق المحلية امر طبيعي وكان متوقعا بعد تطبيق الحكومة برنامج الاصلاح الاقتصادي وما تبعه من خطوات وقرارات جريئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي على جميع المستويات كان لها بالغ الأثر في تعافي الاقتصاد وانطلاقه نحو تحقيق معدلات نمو خلال سنوات.

وأضاف «الدسوقي» أن مصر حققت العديد من الانجازات غير المسبوقة على المستوى الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار خلال فترة قصيرة، فضلا عن تحقيق الاقتصاد معدلات نمو بلغت 6% وانخفضت معدلات البطالة والتضخم وجميعها مؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في النمو ومدى جاذبيته للاستثمار الأجنبي المباشر.