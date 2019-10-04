القضاء التونسى يقرر منع المرشح نبيل القروى من إجراء حوارات تلفزيونية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن القضاء التونسى أصدر قرارا بمنع المرشح لانتخابات الرئاسة نبيل القروى إجراء أى حوار تلفزيونى.

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