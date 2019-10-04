شكرا لقرائتكم خبر عن عارض بمعرض تراثنا:" لينا زباين كتير من السياح ونعرض تراث سيناوى بموديلات عصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحكى رضوان حسن محمد عارض فى معرض "تراثنا"، قصة معرفته بمعرض تراثنا.. ويقول: "إنه علم بالمعرض ومكانه من خلال صندوق الائتمان، وكذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" والذى تضمن طرق الاشتراك فى المعرض، مشيرا إلى أنه قبل ذلك كان لديه معرض فى منطقة دهب باعتباره أنه يعرض ملابس تمثل تراث سيناوى وتعريف السياح بالتراث السيناوى.

ويقول رضوان حسن محمد، إن معرضه يتضمن ملابس يدوية تمثل تراث سيناوى يتم صناعتها بخامات مصرية وبموديلات عصرية، مشيرا إلى أنه كان يعمل فى منطقة دهب فى جنوب سيناء، وكان لديه سياح يقبلون على معرضه، ويقوم بصناعة ملابس يدوية تواكب كل الأذواق.

وتابع،"معرض تراثنا فرصة جيدة يساعجنا فى الوصول إلى ذبائن جدد وفرصة للانتشار أكثر، حيث إننا نحن أصحاب المعارض نساعد بعض فى مختلف الصناعات فى المعرض سواء أصحاب صناعة السجاد أو الخزف والملابس والاكسسوارات فعندما يأتى ذبون فى المعرض فإن كل أصحاب الورش والمعارض ينتفعون لأن الذبون يتجول فى جميع الورش والمعارض".

وحول ما استفاد منه من معرض تراثنا يقول رضوان حسن محمد:" المعرض ساعدنى فى أنه وفر لى مكان لعرض شغلى وكذلك جاء بالذبون إلى المكان، واتمنى أن تكون كل هذه المعارض الجيدة منتشرة فى مختلف المحافظات ".









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