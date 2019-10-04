شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. "الخارجية" تؤكد صدور قرار بتسليم سودانى مطلوب على ذمة قضايا لبلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، "الخارجية" تؤكد صدور قرار بتسليم سودانى مطلوب على ذمة إحدى القضايا لبلاده.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

فيديو.. شيطان على هيئة شاشة.. شعبان عبد الرحيم وإسلام خليل يفضحان الجزيرة

طرح الفنانان شعبان عبد الرحيم وإسلام خليل، أغنية جديدة، هاجما فيها قناة الجزيرة – على طريقتهما – نظرا لتحريضها ضد مصر عبر قنواتها، والأغنية من كلمات الشاعر إسلام خليل، وقدم شعبولا وإسلام الأغنية كـ "ديو" لفضح أكاذيب الجزيرة.

شاهد لأول مرة..صحيفة الإخواني الهارب أحمد عطوان لدعم الحزب الوطني وجمال مبارك

فى تقرير جديد يكشف لأول مرة دعم جريدة الإخوانى الهارب أحمد عطوان لدعم الحزب الوطنى وجمال مبارك.





نمساوى يُفخخ طردا لتفجيره عن بعد فى وجه زوجته بدافع الانتقام

حاول رجل فى الثامنة والعشرين من العمر قتل زوجته السابقة بطرد مفخّخ، انفجر فى وجه الأخيرة وأصابها بجروح خطيرة، فى منزلها فى جنوب النمسا، حسب ما أعلنت الشرطة.

فيديو.. بوعزيزى جديد فى تركيا يشعل النار فى نفسه وينبئ بثورة عارمة بأنقرة

دفعت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة مواطنا تركيا لإشعال النيران فى نفسه أمام مبني محافظة ملاطية، بسسب عدم قدرته علي دفع إيجار منزله حيث تراكم عليه الإيجار لصاحب المنزل ووصل لـ 2000 ليرة، وأصبح مهددا بالطرد، وفقا لما نشرته صحيفة جمهوريت التركية.

أمير مرتضى لجنش: كان المفروض تستحمل ظروف النادي.. والحارس يرد"عقدي مش كبير"

حرص أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك على الرد على محمود عبد الرحيم جنش حارس العرين الأبيض بشأن استفسار الأخير عن تأخر حصوله على مقدم تعاقده مع نادي الزمالك.

لصوص يسرقون رفات الزعيم الهندى الراحل مهاتما غاندى

أعلنت وسائل الإعلام الهندية عن اختفاء بعض رفات زعيم حركة التحرر الوطنى الهندية مهاتما غاندى، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

"الخارجية" تؤكد صدور قرار بتسليم سودانى مطلوب على ذمة إحدى القضايا لبلاده

قالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إنه صدر قراراً بتسليم المواطن السودانى وليد عبد الرحمن حسن سليمان - الذى سبق إلقاء القبض عليه والتحقيق معه على ذمة إحدى القضايا - إلى السلطات السودانية وذلك بعد تقنين كافة الإجراءات المتخذة حياله من جانب نيابة أمن الدولة العليا بجمهورية مصر العربية.

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فيديو.. تركى آل الشيخ يعلن عن 3 ملايين جنيه لـ3 فائزين بتوقع مباراة "ألميريا"

أعلن المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي الميريا الإسباني، عن مسابقة جديدة بشأن توقع نتيجة مباراة ناديه خلال مباراته المقبلة أمام ديبورتيفو لاكورونيا، والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء الأحد 6 أكتوبر الجاري.





القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد

بعث الفريق أول محمد زكى، القائد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

مصرع 7 أشخاص وفقدان 50 آخرين إثر غرق قارب فى الهند

لقى سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم واعتبر أكثر من 50 آخرين فى عداد المفقودين؛ إثر انقلاب قارب فى نهر "ماهاناندا" بولاية "البنغال الغربية" الهندية.





"عضتنى وأنا بخنقها تقولش عدوتها" .. مقتحمة عرض أزياء شانيل تهاجم جيجى حديد

"الولية عضت إيدى وأنا بخنقها.. تقولش عدوتها؟"، لابد أن يتبادر هذا الإفيه الشهير لذهنك حين تقرأ التعليق الأول للفتاة التى اقتحمت عرض أزياء شانيل فى أسبوع الموضة بباريس قبل أيام، على تصرف العارضة جيجى حديد التى حاولت جاهدة إخراجها من على "الكات ووك"، إذ وصفتها فى مقابلة صحفية بأنها "عدوانية وقليلة الذوق".

الزراعة: ارتفاع صادرت العنب لـ 112.266 طن وجارى الشحن

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بشان حركة صادرات المنتجات الزراعية المصرية، ارتفاع صادرات العنب، الى 112 ألف 266 طن منذ بدء موسم تصدير المحصول وحتى 25 من الشهر الماضى وجارى الشحن والتصدير.

قطع مياه الشرب عن 6 مناطق بالجيزة 8 ساعات تبدأ 11 مساء اليوم

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بأعمال إصلاح كسر خط المياه الرئيسي قطر 600 مم تقاطع شارع البطل أحمد عبد العزيز مع شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين ، مما سيضطرها إلى قطع مياه الشرب إعتباراً من الـساعة الــ11 مساء اليوم، وحتى الـساعة الـ 7 من صباح غدا السبت .

شاهد فى دقيقة.. طريقة تحديد سعر البنزين كل 3 أشهر

أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية، خفض أسعار البنزين 80 و90 و92 بقيمة 25 قرشا، وفقاً لآلية التسعير التلقائى الجديد للمواد البترولية كل 3 أشهر.

مشاهدة أفلام الرعب والكوميديا تزيد من آثار تجاعيد الوجه.. اعرف الأسباب

كشفت دراسة بحثية جديدة على أن مشاهدة الأفلام خاصة الرعب والكوميديا تزيد من آثار تجاعيد الوجه وزيادة ظهور علامات تقدم العمر، وفقا لما ذكره تقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية".

شاهد تابوت نجم عنخ داخل مكتب النائب العام بنيويورك قبل عودته لمصر

عقب قرار من المحكمة العليا بنيويورك بأحقية مصر فى استرداد تابوت نجم عنخ، تم عرض التابوت فى مكتب النائب العام بنيويورك قبل عودته لمصر بأسبوع، ونستعرض فى هذا التقرير بعض الصور للتابوت خلال تواجده فى مكتب النائب العام.