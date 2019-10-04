شكرا لقرائتكم خبر عن "المهندس أحمد صبحى" استغل وقت فراغه بعد المعاش وحول مهارة الجرافيك لشغل بمعرض تراثنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المهندس أحمد صبحى مواطن على المعاش، رغم أنه يعمل فى مجال البترول إلا أنه قرر بعد بلوغه سن المعاش أن يعيد مهاراته القديمة فى الجرافيك والأعمال الفنية ليقوم بعمل معرض فى معرض "تراثنا" لبيع الأعمال الفنية.

المهندس أحمد صبحى البالغ من العمر 62 عاما يقول لـ"الخليج 365"،" وصلت إلى سن المعاش ووجد نفسى لدى أوقات فراغ كبيرة وأنا كان لدى هوايات منذ الصغر فى الأعمال الفنية وشغل الجرافيك عبر عدة برامج كمبيوتر".

ويتابع،"بعد المعاش تفرغت تماما فقررت تحويل الهواية إلى عمل يدخل لى عائد مادى بجانب سد الفراغ الذى أعيش فيه، فقررت استخدم تلك البرامج على الكمبيوتر فى القيام بأعمال فنية وأقوم بتشطيبها بنفسى وأقوم بعمل الدهان لها أيضا".

ويقول المهندس أحمد صبحى،"ابنى تخرج أيضا من الجامعة وأسعى إلى تعليمه هذه المهنة".

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