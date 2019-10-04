شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف يساهم معرض "تراثنا" فى دعم الأسر الفقيرة والتسويق لمنتاجتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يقتصر معرض "تراثنا" على معارض الأفراد فقط، بل تضمن معارض تابعة لجمعيات تدعم الأسرة الفقيرة ،من بينها المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

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المعارض كشف أنه يعمل فى شقين الأول هو تمويل الأسر الفقيرة فى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير والشق الثانى يتمثل فى التسويق حيث يقوم بتسويق منتجات تلك الأسر فى المعارض التابعة للمؤسسة.

وكشفت المؤسسة أن لديها 3 معارض واحد فى منطقة العجوزة والثانى داخل وزارة التضامن الاجتماعى وثالث معرض فى الجيزة، بجانب معارض خارجية مثل معرض تراثنا.



















