شكرا لقرائتكم خبر عن عارضة ملابس سيدات بمعرض "تراثنا": بدأنا بورشة صغيرة منذ عام ونصف وقررنا التصنيع داخل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حلا فريد" إحدى العارضات فى معرض "تراثنا"، تعرض ملابس سيدات، وتحكى قصتها عن هذه المهنة.

تقول حلا، إنها بدأت فى صناعة ملابس السيدات بشكل يدوى منذ عام ونصف، حيث كانت قبلها تستورد الملابس من الخارج، ثم قررت أن تصنع داخل مصر وقامت بعمل ورشة صغيرة لصناعة الخامات.

وتضيف حلا فريد، أنها وجدت أن لديها الخامات الجيدة لتصنيع الملابس والأيدى العاملة الماهرة فقررت وقف الاستيراد من الخارج، وصناعة ملابس السيدات فى الورشة"، مستطردة:"نقوم بعمل التصميمات أنا وزميلتى "همت"، ونصمم تصميمات تصلح للسيدة المصرية المحجبة وغير المحجبة، وكذلك لكافة أحجام السيدات"، معربة عن تمنياتها بأن يتكرر معرض تراثنا لأكثر من مرة فى العام.











