شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالبحرين يشيد بنجاح مؤتمر مصر لبناء الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت وزارة الأوقاف خطابًا من الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين، يهنئ فيه الوزارة بنجاح المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي أقامته وزارة الأوقاف في القاهرة يومي 15 ، 16 سبتمبر الماضى، تحت عنوان: "فقه بناء الدول … رؤية عصرية"، برعاية رئاسة الجمهورية.

وأشاد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين، بموضوع المؤتمر وتوصياته وسائر فعالياته العلمية، حيث عقدت وزارة الأوقاف، عددًا من اللقاءات الثنائية مع نخبة من كبار ضيوف المؤتمر، المنتهية أعماله بمشاركة 300 ضيف ممثلين للعالم الإسلامى ضمن 600 مشارك.

وشملت اللقاءات لقاء الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، و الدكتور أحمد زاهر علي وزير الشئون الإسلامية بدولة المالديف، والشيخ عبد الرحمن آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة البحرين ، والشيخ أحمد تميم مفتي أوكرانيا ، وبويار سباهيو رئيس المشيخة الإسلامية بألبانيا، و الشيخ نصرت رمضان رئيس الجمعية الاسلامية الثقافية بمقدونيا.