شكرا لقرائتكم خبر عن الأسباب الحقيقية وراء خفض أسعار البنزين.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، إشادات دولية بالقرار.. الأسباب الحقيقية وراء خفض أسعار البنزين.. الشفافية والحيادية أبرز معايير لجنة تسعير المواد البترولية.. انخفاض سعر الصرف والمراجعة الدورية للأسعار العالمية وراء القرار الأخير.. اللجنة تدرس أسعار خام البرنت وصرف الجنيه مقابل الدولار.. وقرارها بالانخفاض أو التثبيت وفقا للأسعار العالمية بنسبة لا تتعدى 10%. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ إشادات دولية بالقرار.. الأسباب الحقيقية وراء خفض أسعار البنزين.. الشفافية والحيادية أبرز معايير لجنة تسعير المواد البترولية.. انخفاض سعر الصرف والمراجعة الدورية للأسعار العالمية وراء القرار الأخير.. اللجنة تدرس أسعار خام البرنت وصرف الجنيه مقابل الدولار.. وقرارها بالانخفاض أو التثبيت وفقا للأسعار العالمية بنسبة لا تتعدى 10% ـ النصب التذكارى للجندى المجهول.. قصة رمز خلد انتصارات حرب أكتوبر.. وسام حافظ أحد أشهر أبطال الصاعقة البحرية يكشف سر تدمير موقع لسان التمساح ـ النصب التذكارى للجندى المجهول.. قصة رمز خلد انتصارات حرب أكتوبر.. وسام حافظ أحد أشهر أبطال الصاعقة البحرية يكشف سر تدمير موقع لسان التمساح ـ الحكومة ترد على 10 شائعات: انخفاض معدل الإصابة بسرطان الكبد بعد مبادرة 100« مليون صحة».. «المركز الإعلامى» يؤكد: لا صحة لفرض ضريبة 30 % على السيارات المحلية والمستوردة.. و«المالية» تؤكد عدم وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بأى جهة حكومية.. و«التضامن » تنفى وقف «تكافل وكرامة» و«منحة الزواج» Advertisements ـ العراق فى مرمى «فضائية الخراب».. الجزيرة القطرية تواصل دورها وتروج للفتن والخراب فى ميادين بغداد ـ العراق فى مرمى «فضائية الخراب».. الجزيرة القطرية تواصل دورها وتروج للفتن والخراب فى ميادين بغداد ـ واشنطن تعلن دعم المفاوضات «الثلاثية» حول سد النهضة.. الخرطوم تستضيف اجتماع وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا لإقرار الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد ـ قوانين الإدارة المحلية ومواجهة الشائعات على «السوشيال ميديا» أبرز تشريعات «الانعقاد الأخير».. اجتماعات مكثفة للجان البرلمان.. وقائمة القوانين المرتقبة تشمل الجرائم الإلكترونية والجمارك ـ قوانين الإدارة المحلية ومواجهة الشائعات على «السوشيال ميديا» أبرز تشريعات «الانعقاد الأخير».. اجتماعات مكثفة للجان البرلمان.. وقائمة القوانين المرتقبة تشمل الجرائم الإلكترونية والجمارك ـ فايلر يُراهن على التدوير لعبور «كمين الصعايدة».. الأهلى يسعى لمواصلة انتصاراته المحلية على حساب أسوان

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