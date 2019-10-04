شكرا لقرائتكم خبر عن صانع الخزف فوزى غنيم : معرض "تراثنا " :وفر لنا فرص تسويقية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فوزى محمود غنيم، 64 سنة، صاحب ورشة صناعة الخزف ، بمحافظة المنوفية ، أنه ورث المهنة من أجداده ، وأولاده يعملون أيضا فى هذه المهنة ،وعلى الرغم من هذا العمر الذى قضاه فى هذه الصنعة ، الا أنه لأول مرة يشاهد فى مصر هذا النوع من المعارض التى تنظمها الحكومة تحت عنوان " تراثنا " مشددا على أن المعرض وفر فرص تسويقية كبيرة لمعظم المشاركين فيه .

وقال غنيم لـ " الخليج 365 " إن فكرة المعرض جديدة وتساهم بشكل كبير فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، التى تحظى برعاية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيرا الى أن تواجد أصحاب الحرف من مختلف محافظات المصر فى مكان واحد ، يسهل على المواطنيين شراء ما يحتاجون اليه سواء للإستخدام الشخصى أو الهدايا بأسعار تنافسية .

وشهد معرض تراثنا الثقافى لأحياء الفنون التراثية المصرية بمختلف أنواعها، ودعم الصناعات اليدوية والتراثية ، الذى ينظمه جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الجمعة ، العديد من الفاعليات الثقافية والفنية ومنها عروض فنية لفرق الفنون الشعبية من مختلف محافظات الجمهورية، وتتنوع تلك العروض بين استعراضات لفنون الرقص الشعبى والتنورة والعزف على الدفوف والآلات الموسيقية التراثية والغناء.

ويستمر المعرض حتى السادس من أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس ، ويهدف المعرض لتقديم المنتجات التراثية الخاصة بكل محافظة وتوضيح ارتباطها بتلك الفنون الشعبية العريقة.

كما يهتم المعرض بالأطفال المصاحبين للزوار حتى لا يشعروا بالملل وأقام لهم جناح خاص لتعليم الرسم ليأخذوا معهم ما قاموا برسمه ليصبح ذكرى جميله من وحى تراث وطنهم، وأيضا سيقام اجنحة خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم والمكفوفين) لعرض وشرح تاريخ و قيمة الفنون التراثية وكيفية صناعتها.

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