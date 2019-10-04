اللقطات الأولى لحريق هائل التهم محتويات شقة في المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يجري رجال الحماية المدنية بالجيزة عملية التبريد بموقع حريق شقة سكنية بعقار بشارع شهاب بمنطقة المهندسين، مساء الجمعة.

ونتج عن الحريق تفحم محتويات الشقة ووحدات التكييف الخارجية، دون خسائر في الأرواح وسط تواجد سيارة إسعاف للتدخل في حالة الطوارئ.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع شهاب، وارتفاع ألسنة اللهب من شرفة وحدة سكنية.

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اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وصل موقع الحريق على رأس قوة ضمت 6 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي، وتبين نشوب الحريق في شقة بالطابق السادس.

ونجح الأهالي وأصحاب المحلات في إخلاء الشقة من قاطنيها -بينهم أطفال- وعرضوا حياتهم للخطر مع ارتفاع ألسنة النيران، وغادر الجميع بسلام دون إصابات.