شجاعة الأهالي واستجابة المطافي تنقذ أسرة من الموت في حريق "شقة المهندسين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنقذ أهالي شارع شهاب بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة، قاطني شقة سكنية من الموت إثر اندلاع حريق هائل كاد يودي بحياتهم، مساء الجمعة.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وصل موقع الحريق على رأس قوة ضمت 6 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي، وتبين نشوب الحريق في شقة بالطابق السادس.

ونجح الأهالي وأصحاب المحلات في إخلاء الشقة من قاطنيها -بينهم أطفال- وعرضوا حياتهم للخطر مع ارتفاع ألسنة النيران، وغادر الجميع بسلام دون إصابات.

ويعكف رجال الإطفاء على إتمام السيطرة على الحريق بعد محاصرة مصدر النيران وانخفاض معدل الأدخنة الكثيفة حرصا على سلامة قاطني العقار والشقق المجاورة.