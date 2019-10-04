6 سيارات وسلم هيدروليكي لإخماد حريق بشقة في المهندسين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق هائل في شقة سكنية بشارع شهاب بمنطقة المهندسين، مساء الجمعة. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار سكني وارتفاع ألسنة اللهب من شرفة وحدة سكنية. دفع اللواء هاني السعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 6 سيارات إطفاء مدعومة بسلم هيدروليكي لمحاصرة ألسنة النيران والسيطرة على الحريق. الحريق تسبب في حالة من الزحام المروري وسط انتشار قيادات القطاع لسحب الكثافات وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

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