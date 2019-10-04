"خايفة تطلع مدمنة".. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على طفلة مدفونة بالخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت قوات مديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات العثور على جثة طفلة مدفونة بمحيط منطقة المقابر بدائرة قسم شرطة الخليفة، وتبين أن والدة الطفلة وراء ارتكاب الجريمة.

كان المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة بمنطقة الخارطة القديمة، في الخليفة، وانتقلت أجهزة الأمن على الفور لمكان الواقعة وعثرت على جثة طفلة، 4 سنوات، مرتدية ملابسها، وبها إصابات عدة.

ودلت تحريات رجال الأمن، أن أثناء قيام توصيل العمال كابلات عثروا على جثة الطفلة.

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وبتكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة تبين أن الأم هي وراء ارتكاب الجريمة، على الفور توجهت قوة أمنية استهدفت الأم وألقت القبض عليها.

وأمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة بعد مواجهتها بفيديوهات المراقبة التي رصدتها لحظة ارتكاب الجرمة، وأضافت المتهمة في اعترافاتها بأنها ارتكبت الحادث خوفا منها على حياة ابنتها من إدمان المخدرات.

تم تحرير محضر مُلحق بالمحضر الأصلي وتولت النيابة التحقيق.