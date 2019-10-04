مصدر أمني: لا صحة للفيديو المتداول حول استهداف كمين بالعريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ محمد الصاوي:

نفى مصدر أمني، صحة ما تم بثه على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول استهداف أحد الأكمنة الأمنية (الصفا) على الطريق الدائري بالعريش بمحافظة شمال سيناء، واستشهاد عدد من رجال الشرطة بالكمين.

مضيفًا أنه لا صحة لما تردد في هذا الشأن.