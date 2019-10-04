محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ محمد الصاوي:
نفى مصدر أمني، صحة ما تم بثه على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول استهداف أحد الأكمنة الأمنية (الصفا) على الطريق الدائري بالعريش بمحافظة شمال سيناء، واستشهاد عدد من رجال الشرطة بالكمين.
مضيفًا أنه لا صحة لما تردد في هذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني: لا صحة للفيديو المتداول حول استهداف كمين بالعريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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