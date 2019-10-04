مصر للطيران: قدمنا كافة تسهيلات السفر للمشاركين بمؤتمر الروتاري الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكدت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني الرسمي، أنها قدمت كافة تسهيلات السفر اللازمة للمشاركين في مؤتمر الروتاري الإفريقي للتنمية المستدامة المقام حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وذكر بيان أصدرته الشركة اليوم الجمعة أن المؤتمر يشهد مشاركة نخبة من رموز العمل الخيري والإنساني، وكوكبة من الوزراء ورجال الأعمال في مصر وإفريقيا من الدول العربية الشقيقة، فضلًا عن الحضور رفيع المستوى لكبار مسئولي الروتاري الدولي.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق التنمية المستدامة، والتعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي.