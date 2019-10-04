محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي
كشف الإعلامي تامر شلتوت في منشور على صفحته "فيسبوك"، عن مقابلته مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أثناء تجول الأخير بأحد الأماكن العامة دون حراسة.
وكتب شلتوت قائلا: "لما تكون قاعد بتشرب قهوتك و تلاقي رئيس وزراء مصر دكتور مصطفي مدبولي يتجول في أحد الأماكن العامة بدون حراسة...حقيقي حاجة تشرف..و أظن مفيش أمان اكتر من كده... عمار يا مصر، تحيا مصر".
واعتاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الظهور بعيدا عن الرسميات مع عائلته في مدينة الشيخ زايد حيث يسكن.
كانت هذه تفاصيل خبر "حاجة تشرف".. تامر شلتوت ينشر صورة لـ"مدبولي" أثناء تجوله بأحد الأماكن العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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