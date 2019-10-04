"التنسيق الحضاري": إحياء مدينة "شالي" نموذج مثالي لتعاون المجتمع المدني والآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أكد المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن​ دور الجهاز تنسيق الرؤية البصرية للأماكن المجاورة للمناطق الأثرية، وعدم السماح بوجود ما يعكر صفو هذه الرؤية.

وقال أبوسعدة، في تصريحات له على هامش تفقد مشروع إحياء مدينة شالي الأثرية في مدينة سيوة، اليوم، إن "هذا ما نحاول تطبيقه الآن في واحة سيوة حتى نحافظ على الرؤية البصرية للواحة، ولا نسمح بمخالفة القوانين المنظمة لذلك".

وأشاد أبوسعدة بمشروع إحياء شالي، مؤكدا أنه "نموذج للتعاون المثالي بين مؤسسات المجتمع المدني ممثلا في الشركة المنفذة للمشروع، والاتحاد الأوروبي الممول للمشروع، ووزارة الآثار المشرفة على المشروع".

وكان أبوسعدة قد تفقد وعدد من قيادات محافظة مطروح، واحة سيوة، بهدف الحفاظ على التراث المعماري بالواحة، والحفاظ على ما تتميز به من شكل معماري وتراثي وبيئي.