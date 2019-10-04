وزارة الثقافة تنفي نقل السيرك القومي ومسرح البالون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نفت وزارة الثقافة ما أثير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول نقل السيرك القومي ومسرح البالون بالعجوزة إلى أرض مطار إمبابة.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، مناشدة جميع أبناء الشعب المصري تحري الدقة في تداول المعلومات.

وأوضح البيان أن السيرك القومي ومسرح البالون يمثلان جزءً هامًا من تاريخ الإبداع في مصر وشهدا أعمالاً فنية أثرت الفكر والوجدان ويحملان صفة المعالم والرموز القومية.

يذكر أنه تم افتتاح مدرسة السيرك في عام 1962، وبدأت في تخريج أبنائها حتى افتتاح السيرك القومي رسميًا في عام 1966، وظل السيرك القومي المصري رائدًا بين الدول العربية وكانت الدول العربية تتلهف على جولاته بينها.