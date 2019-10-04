المتحدث العسكري ينشر فيديو تسجيلي للحظة عبور القناة في حرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، فيديو تسجيلي للحظة عبور الجيش المصري لقناة السويس في حرب 6 أكتوبر 1973 في لحظة جسدت ملحمة عسكرية كان بطلها الجندي المصري.

وفي وقت سابق اليوم، بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقيـة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء ، وأفراد القوات المسلحة المشاركين في حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي ، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد .