أخبار مصر | جمرك البريد يسلم وزارة الآثار عملات هندية آثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمرك البريد يسلم وزارة الآثار عملات هندية آثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلمت وزارة الآثار عدد من العملات الآثرية الهندية من جمرك البريد المصرى برمسيس، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بدورها بتسليمها إلى السفارة الهندية بالقاهرة.

صرح بذلك حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الآثرية بالموانئ المصرية، موضحًا أن قصة هذه العملات بدأت في أبريل 2018 حين اشتبهت سلطات الجمارك بالبريد المصري برمسيس في عدد من العملات القديمة الواردة من الهند وقامت بعرضها على لجنة من الوحدة الأثرية بالجمرك لفحصها وإبداء الرأي، والتي من جانبها عرضتها على السفارة الهندية بالقاهرة للإفادة عما إذا كانت تلك العملات مدرجة على قوائم الممتلكات التراثية لها بما يضمن حماية الممتلكات الثقافية.

وأضاف أن السفارة الهندية بالقاهرة أكدت آثرية عدد من هذه العملات وستسلمها في إطار حرص الوزارة على تفعيل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 الخاصة بمنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة والتى انضمت إليها مصر عام1972 وصدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973.

الجدير بالذكر أن وحدات الإدارة المركزية للمنافذ سبق لها أن ضبطت العديد من القطع الآثرية التى تخص دول العراق واليمن والإكوادور وبيرو والصين وغيرها، وقامت وزارة الآثار بتسليمها إلى سفارات تلك الدول بالقاهرة بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.