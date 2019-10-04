أخبار مصر | وزير النقل يكشف موعد وصول أول دفعة من جرارات القطارات الجديدة المتعاقد عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يكشف موعد وصول أول دفعة من جرارات القطارات الجديدة المتعاقد عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بورش التبين للسكك الحديدية المتخصصة في عمرة وصيانة الجرارات حيث تابع الوزير أعمال عمرات وصيانة جراراتGE والهنشل الألماني.

وتفقد أقسام الورشة المختلفة والتقى بالعاملين، وأكد وزير النقل أن كل ورش السكة الحديد سيتم تطويرها تطويرا شاملا لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة ورفع كفاءة المعدات وامدادها بقطع الغيار الأصلية على أن يكون الإصلاح تحت إشراف خبراء من المصانع والشركات العالمية، مشيرًا إلى أن ورشة التبين تعتبر مثالا واضحًا لهذه المنظومة حيث يجري إعادة تأهيل 81 جرار GE من الأسطول الحالي للهيئة بأيد العمال والفنيين والمهندسيين المصريين وتحت إشراف خبراء من جنرال اليكتريك، وذلك في إطار التعاقد الذي وقعته هيئة السكة الحديد مع جنرال اليكتريك الامريكية والخاص بتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد وإعادة تأهيل 81 جرار من الأسطول الحالي للهيئة.

واطلع الوزير على الجدول الزمني الخاص بإصلاح جرارات GE حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 2 جرار وجاري الانتهاء من عدد 2 جرار أخرى على أن يتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات تباعا وشاهد الوزير خطة تدريب الفنيين المصريين تحت إشراف الخبراء GE عمليا داخل الورشة وتأهيل و تطوير ورشة التبين ورفع كفائتها وتحسين بيئة العمل بها لاستقبال أعمال صيانة الجرارات بالتوازي مع عمليات إعادة التأهيل والتصنيع والتوريد للجرارات وفقا للعقد الموقع بين الطرفين.

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وصرح الوزير بأن أول دفعة من الجرارات الجديدة المتعاقد عليها ستصل أوائل شهر نوفبر القادم بعدد ١٠ جرارات جديدة على أن يتوالى توريد باقي الجرارات الجديدة تباعا طبقا لجدول التوريد المتفق عليه.

كما شاهد الوزير عمليات اصلاح واعادة تاهيل وعمرات الهنشل الالماني المخصص لقطارات البضائع وكذلك اعمال عمرات عربات البضائع المختلفة حيث أكد على الاهتمام الكبير بنقل البضائع عبر السكك الحديدية لزيادة عوائد السكة الحديد وتخفيف الاعباء على الطرق.

جدير بالذكر أن ورش التبين تم إنشاؤها عام 1983 ععلى مساحة 95 فدانا شاملة الورش والأحواش ويبلغ عدد العاملين بها حوالي 508 عاملا وفنيا ومهندسا، وتعتبر من الورش الرئيسية التي تعمل في عمرات وصيانة الجرارات وعربات البضائع حيث تقوم بالاستعداد بعدد 300 جرار شهريا بمعدل 10 جرارات يوميا كما تقوم بعمل عمرة عمومية اسمية لعدد 60 عربة بضائع.