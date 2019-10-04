أخبار مصر | وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة دوروتيا رولاند السكرتير العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD)، وإيزابل ميرينج مدير مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

وفى بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على دعم علاقات التعاون العلمي مع ألمانيا، وذلك في إطار الشراكة العلمية والبحثية التي تربط بين الدولتين في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أهمية التوسع في دعم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية المصرية والألمانية في العديد من المجالات وخاصة التعليم الفني والذي يمثل قاطرة التنمية لأي دولة في العالم، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بالتعليم التكنولوجي في مصر.

كما أشاد الدكتور عبد الغفار بنجاح التجربة الألمانية في مصر، وخاصة نموذج الجامعة الألمانية في مصر، وارتفاع مستوى خريجيها علميًا.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان إمكانية التعاون بين الجامعات التكنولوجية الجديدة فى مصر ونظيرتها من الجامعات التكنولوجية الألمانية، بحيث تكون بداية التعاون مع جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية من خلال استحداث برامج تعليمية مشتركة أو توفير تدريب للطلاب بالجامعات الألمانية التكنولوجية أو التطبيقية، وتبادل الزيارات بين الأساتذة بهدف تبادل الخبرات، والاستفادة من نجاح التجربة الألمانية فى مجال التعليم التكنولوجي، حيث يمثل التعليم التطبيقي الغالبية العظمى للتعليم في ألمانيا.

Advertisements

كما بحث الجانبان آليات دعم التعاون بين الجامعات الجديدة مثل جامعة العلمين والجلالة والمنصورة الجديدة والتي ستبدأ خلال العام القادم ونظيرتها من الجامعات الألمانية من خلال إمكانية المشاركة في توفير درجات علمية مشتركة، واستحداث برامج علمية بين الجامعات الجديدة والألمانية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وإجراء مشروعات بحثية فى المجالات ذات الأولوية.

ومن جانبها، أكدت السكرتير العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمي حرص الهيئة على بذل المزيد من أوجه التعاون مع الجامعات المصرية من خلال توفير العديد من البرامج التدريبية فى مختلف المجالات العلمية، والمنح سواء القصيرة أو طويلة المدى، وتبادل الزيارات بين الأساتذة والطلاب من الجانبين المصري والألمانى لتبادل الخبرات وإتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على المجتمع الألماني واكتساب خبرة دولية، وإنشاء برامج علمية مشتركة، وإجراء أبحاث علمية مشتركة.

حضر اللقاء الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، والدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي.