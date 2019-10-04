أخبار مصر | المؤتمر العربي لعمال الصناعات الاستراتيجية يتضامن مع دعوة مصر للتكاتف لمحاربة الإرهاب

وثمن المؤتمر العربي لعمال الصناعات الاستراتيجية، الذي أنهى أعماله بالقاهرة برئاسة المهندس خالد الفقي نائب رئيس اتحاد العمال الجهود التي يبذلها جيش مصر، محققًا انتصاراته المتكررة على العناصر الإرهابية والتطرف.

وشدد أعضاء المؤتمر المشاركون من 16 دولة عربية، أن واقع الصراعات والتحديات يدعون أكثر من الماضي للتكاتف من أجل اعادة البناء والاصلاح والترابط العربي لمواجهة السيناريوهات الجديدة التي تُحاك على الأمة العربية، كما طالبوا في رسالة للسفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بسرعة إعادة الجمهورية العربية السورية إلى حضنها الكبير، مؤكدين تضامنهم مع الشعب السوري والتصدي لمحاولات تمزيقه.

كما وجه دعوتهم للشعب الليبي للعبور بهذه المرحلة الحرجة التي يعيشها وأن تعلو الشعب الجزائري في تقرير مصيره، رافضين ما يحدث من زعزعة للأمن في لبنان ومحاولات اضعاف الشعب السوداني الموحد.

وطالبوا بوقف الحرب في اليمن، ومحاربة الأعمال الارهابية والتهديدات التي يتعرض لها الشعب العراقي.