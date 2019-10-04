أخبار مصر | لمدة 8 ساعات.. قطع مياه الشرب عن 6 مناطق في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمدة 8 ساعات.. قطع مياه الشرب عن 6 مناطق في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنوه محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بأعمال إصلاح كسر خط المياه الرئيسي قطر 600 مم تقاطع شارع البطل أحمد عبد العزيز مع شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين، مما سيضطرها إلى قطع مياه الشرب اعتبارا من الـساعة الــ11 مساء الجمعة الموافق 4/10/2019 وحتى الـساعة الـ 7 من صباح يوم السبت الموافق 5/10/2019.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى "حي الدقي - حي العجوزة - ميدان الجيزة ومتفرعاته - كورنيش النيل بدءًا من كوبري الجيزة حتى كوبري 15 مايو - شارع جامعة الدول العربية ومتفرعاته - شارع السودان ومتفرعاته"، وضعف المياه بحي بولاق الدكرور.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشات الحكومية والخاصة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

وتقوم شركة مياه الشرب والصرف بتسيير سيارات محملة بمياه الشرب عند الطلب على الخط الساخن 125.

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وفي ذات الإطار نوهت المحافظة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق فتحة دوران تقاطع شارعي جامعة الدول العربية مع البطل أحمد عبدالعزيز، اعتبارا من الساعة الـ2 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الـ5 من صباح يوم غدِ السبت، وذلك لتمكين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة من تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بخط مياه الشرب قطر 600 مم أسفل الدوران.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لإرشاد المواطنين بمحيط منطقة الأعمال.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وقائدي المركبات، بإتباع تعليمات اللجان المرورية لتفادي الازدحام خلال فترات العمل.