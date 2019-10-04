أخبار مصر | محافظ الجيزة: مشروع شارع 306 يعد الأول في المحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: مشروع شارع 306 يعد الأول في المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع شارع 306 بالدقي بشارع المتحف الزراعي، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، والذي يستهدف دعم الشباب ورواد الأعمال من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي نفذته محافظة الجيزة بالتعاون مع شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة التابعة لصندوق تحيا مصر.

وأكد محافظ الجيزة أن المشروع يعد هو الأول بنطاق المحافظة ويضم 28 وحدة ثابتة ومتنقلة تقدم الأغذية والمشروبات وتعرض بعض منتجات الحرف اليدوية والتراثية، ويتوسط الوحدات مقاعد ملونة وشاشات عرض للاستمتاع بالجلوس وسط الأشجار التي تتوسط المشروع.

كما أن الموقع مراقب بشكل كامل بكاميرات المراقبة وبه كافة التجهيزات سواء أنظمة مكافحة الحريق أو الأمن أو النظافة أو سيستم الدفع الإلكتروني، الذي يوفر عناءً كبيرًا على البائع والجمهور ويعمل على رقابة الأسعار بالمشروع ويمنع التعامل النقدي بداخله.

وتفقد المحافظ والوزراء وحدات الطعام والمشروبات والعربات المتحركة، متواصلًا مع الشباب القائمين على المشروع، والتي أثنى خلالها على رغبتهم فى بدء حياتهم العملية بكل كفاح ومثابرة مشددًا على أن الدولة تتوسع في إقامة المشروعات التي تهدف إلى دعم الشباب وتوفير فرص عمل جادة لهم.

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كما التقى محافظ الجيزة بالمواطنين الذين أشادوا بالمشروع وموقعه وبأماكن الجلوس وشاشات العرض والمساحات الخضراء وكونه متنفس جديد للمواطنين.

كما أشادوا بالتجهيزات التي قامت بها محافظة الجيزة بمحيط المشروع من أعمال الرصف والبنية التحتية.

حضر فعاليات الافتتاح الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، ورئيس حي الدقي ورئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة.

