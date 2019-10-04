مصر | "قطعوا بعض".. النيابة تواصل التحقيق في مشاجرة بين 3 أشخاص بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قطعوا بعض".. النيابة تواصل التحقيق في مشاجرة بين 3 أشخاص بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة البساتين الجزئية، التحقيقات في واقعة مشاجرة بين ثلاثة أشخاص بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة، وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول المتهمين للوقوف على نشاطهم الإجرامي، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة البساتين، مفاده تلقيه إشارة من مستشفى الأمل، تفيد باستقبالها كل من "أ.م"، 17 سنة، طالب مصاب بجرح غائر بالصدر وشقيقه "م.م"، 22 سنة، عامل مصاب بجرح نافذ بالظهر.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليهما و"م. س"، 22 سنة، لحام مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى وآخر شبه نافذ بالقدم اليسرى بسبب خلافات الجيرة فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما وحدوث إصابات، وقام عامل لحام بالتعدي على المجني عليهما باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثا إصابات بالغه لهما.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط الطرفين وبحوزة الطرف الثاني السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت الحقيقات.