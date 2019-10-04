مصر | الاستعلام عن حالة 3 أصيبوا باختناق خلال تنقيبهم عن الآثار بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاستعلام عن حالة 3 أصيبوا باختناق خلال تنقيبهم عن الآثار بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة حوادث حلوان الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة مصرع شاب وإصابة 3 آخرين باختناق إثر انهيار حفرة فوقهم، أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بمنطقة العزبة القبلية، بمدينة حلوان، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة والوقوف على النشاط الإجرامي للمتهمين.

وكما استعلمت النيابة العامة عن حالة المتهمين الثلاثة تمهيدا للاستماع أقوالهم، وصرحت بدفن جثة المتهم الرابع وتسليم الجثة لذويه.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي العميد علاء جودة، مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى حلوان العام، مفادها استقبال كل من "محمد محسن مبروك"، 23 سنة، عامل ومقيم بالمساكن الاقتصادية، جثة هامدة، و"ماهر عوض الله يوسف"، 53 سنة، مقيم بعرب راشد، مصابا باختناق، و"سيد رمضان علي"، 45 سنة، ومقيم مساكن نص لوكس، مصاب باختناق، و"محمد أحمد"، 55 سنة ومقيم بالعزبة القبلية، مالك المنزل محل التنقيب، مصاب باختناق.

وبالانتقال والفحص تبين قيام المتهمين سالفي الذكر، بالتنقيب عن الآثار داخل منزل ملك المتهم الرابع، وأثناء القيام بأعمال الحفر، انهارت عليهم الحفرة، ما أسفر عن مصرع المتهم الأول، وإصابة الآخرين باختناق، وتلقوا العلاج داخل المستشفى، وتحفظت قوات الأمن عليهم.

وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.