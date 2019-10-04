مصر | تشريح جثة طفلة سقطت من الطابق السادس بالمعصرة.. و"الحلوى" كلمة السر

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كلفت نيابة المعصرة، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة طفلة سقطت من الطابق السادس بشرفة منزلها في منطقة المعصرة وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب إرسال الصفة التشريحية.

وكما استدعت النيابة العامة إلى أسرة الطفلة المتوفية تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، إشارة من المستشفى العام، مفادها وصول جثة الطفلة "رقية.م"، 5 سنوات، ومقيمة بمنطقة عرب سلام، المعصرة، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد الطفلة بمفردها في المنزل، أدلت حبلا معلقا به علبة من بلكونة المنزل، لشراء حلوى من محل أسفل العقار السكني، فأختل توازنها على الفور وسقطت جثة هامدة.

وأكد التقرير الطبي المبدئي عدم وجود شبة جنائية بالحادث، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.