مصر | حبس عاطلين لسرقتهما محتويات الشقق السكنية بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين لسرقتهما محتويات الشقق السكنية بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطلين لسرقتهما الشقق السكنية، والاستيلاء على محتوياتها في منطقة الدرب الأحمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة تمكنت رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، في القبض على عاطلين وضبطهم أثناء سرقتهما الشقق السكنية، والاستيلاء على محتوياتها في منطقة الدرب الأحمر.

وتلقى مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من الأهالي، مفاده بقيام عاطلين بسرقة عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة والإجراءات تم القبض على المتهمين وضبطهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على أموال ومشغولات ذهبية، وبمواجهتهما بالواقعة المنسوبة إليهما اعترفا بها وبسرقتهما للمضبوطات، وتم استدعاء المجني عليهم وتعرفوا على المضبوطات المسروقة.

وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

