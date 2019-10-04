مصر | بـ"كيلو هيروين".. ضبط "ديلر مخدرات" في المطرية

وبمواجهته المتهم بالمضبوطات أقر بها بقصد الاتجار في المواد المخدرة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والدراجة لتسهيل تحركاته، وبتطوير مناقشته بمعرفة ضباط وحدة مباحث القسم عن مصدر المواد المخدرة المضبوطة بحوزته أقر باتخاذه مسكن آخر كائن بشارع مؤسسة الزكاة دائرة قسم شرطة المرج مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وتخزين المواد المخدرة.

وعلى الفور تم استهداف مسكنه وتم ضبط" 6 أسطوانات، 1.400 كيلو جرام هيروين، سلاح ناري "بندقية خرطوش محلي الصنع عيار 16مم، 2 طلقة من ذات العيار، ميزان حساس"، وأقر المتهم بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص، وحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وحرر المحضر اللازم ةأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

