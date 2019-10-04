مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة لـ"السيسي" بمناسبة نصر أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة لـ"السيسي" بمناسبة نصر أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

"الاتنين مدمنين استروكس".. مدرس يسرق شقة والدته بمساعدة نجله بمصر القديمة

تباشر نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيق مع مدرس ونجله لقيامهما بسرقة شقة جدته لشراء المواد المخدرة، وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبه المحيطة بالواقعة وإرسال تقرير واف بها، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ضبط تشكيل عصابي لسرقتهما الشقق السكنية بالدرب الأحمر

تمكنت رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى القبض على عاطلين وضبطهم أثناء سرقتهما الشقق السكنية، والاستيلاء على محتوياتها فى منطقة الدرب الاحمر، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بمناسبة ذكرى "نصر أكتوبر".. وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي

بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

خلال 10 أيام.. ضبط 105 متهمين باستخدام "الفيسبوك" في السب والابتزاز والنصب

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال 10 أيام عن ضبط (105) قضايا (تهديد وابتزاز - سب وقذف وتشهير- ملكية فكرية- اختراق وسرقة حسابات- انتحال صفة- نصب إلكتروني-ترويج لتجارة عملات لبيع أدوية مستوردة وأعضاء بشرية – أعمال سحر وشعوزة- سرقة حسابات إلكترونية- انتحال صفة) عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن، بإجمالي عدد (105) صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، وعدد (105) متهمين، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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سقوط تشكيل عصابي لسرقته المواد البترولية من أنابيب شركة بترول ببني سويف

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الواسطى بمديرية أمن بني سويف، قيام بعض الأشخاص بسرقة مواد بترولية من أحد خطوط الغاز التابعة لإحدى شركات البترول، من خلال تركيب محبس على خط الأنابيب المار بقطعة أرض زراعية بحوض البركة قرية أبويط بدائرة المركز، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بـ"إعلان" و"حيلة القروض الميسرة".. سقوط تشكيل عصابي لنصبه على المواطنين بالإسكندرية

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث بريد غرب الدلتا بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قيام بعض الأشخاص بالنصب على المواطنين عن طريق الإعلان على إحدى القنوات الفضائية من خلال أرقام هواتف "محددة" باستخدام مسميات لمؤسسات تمنح قروض ميسرة للراغبين بشرط تحويل مبلغ مالى كرسوم إدارية عن طريق مكاتب بريد "محددة"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"الخليج 365" تنشر أسباب الحكم الصادر على المعزول وقيادات الإخوان بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، حيثياتها في القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بـ"كيلو حشيش".. حبس "ديلر إمبابة" 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة إمبابة، بشمال الجيزة، بحبس عاطل ويدعى "محمود.م"، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وتحويل مسكنه لمخزن لإخفاء مخدر الحشيش بمنطقة إمبابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.