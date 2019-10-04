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مصر | النيابة تطلب تقرير "المعمل الجنائي" في حريق شقة سكنية بفيصل

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطلب تقرير "المعمل الجنائي" في حريق شقة سكنية بفيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير المعمل الجنائي حول حريق نشب بشقة سكنية دون وقوع إصابات بمنطقة فبصل، وذلك للوقوف على ظروف وملابسات الحريق، كما طلبت التحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة فيصل دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.


وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة في منطقة فيصل، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

وتقدم الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، العديد من الإرشادات للوقاية من تلك الحرائق والتي ترصدها "الخليج 365" في السطور التالية وهي:

يجب أن تكون توصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعي جديدة وليست قديمة حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أي تسرب.

إجراء أعمال صيانة بشكل دوري ومنتظم لجميع توصيلات الغاز الطبيعي بداخل الشقق السكنية حتى لا يحدث أي تسرب.

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عدم تشغيل الآلات الكهربائية داخل الغرفة أو إشعال عود الثقاب أو أي مصدر حراري آخر وهذا من أجل تفادي الانفجار.

إيقاف التسرب فورا بإغلاق حنفية الغاز وقطع التيار الكهربائي

يجب أن تكون أرضية المطبخ غير مفروشة من أجل تجنب سرعة الاشتعال.

الاستعانة بأجهزة الكشف عن تسريبات الغاز المعتمدة والمرخص باستعمالها.

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