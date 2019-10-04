شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني: لا صحة لما تم تداولة حول استهداف كمين بالعريش واستشهاد عدد من رجال الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفى مصدر أمني صحة ما تم بثه على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» على شبكة الإنترنت بشأن استهداف أحد الأكمنة الأمنية (الصفا) الكائن بالطريق الدائري بالعريش بمنطقة شمال سيناء، واستشهاد عدد من رجال الشرطة بالكمين. وأكد المصدر أن ما تم نشره في هذا الصدد عارِ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً، وأنه لا صحة لما تردد في هذا الشأن.

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