الأوقاف : مجالس ادارات المساجد الكبرى ستشهد نقلة نوعية فى الخدمات المجتمعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أن مجالس إدارات المساجد الكبرى ستشهد نقلة نوعية في خدمة المجتمع في المرحلة المقبلة ، ولا سيما في رعاية الأسر الأولى بالرعاية ، وكذلك الإسهام في سائر الأعمال المجتمعية.
وقال بيان صحفى ، سيكون لإمام كل منطقة مهمة كبيرة في هذا التواصل المجتمعي ، ومشاركة الناس في مناسباتهم الاجتماعية ، مؤكدًة أنه سيجرى لقاء يوم الأحد المقبل بمجموعة من الأئمة لاختيار أول مجموعة من أئمة المناطق مع إعداد برنامج مهاري خاص في العمل الاجتماعي لتأهيلهم للقيام بهذه المهام .
وأعلنت الأوقاف، عن فعاليات ونشاطات دينية متعددة حيث أعلنت أسماء من لهم حق دخول التصفية النهائية فى المسابقة المحلية للقرآن الكريم لعام 1440هـ/2019م شفويًّا بديوان عام الوزارة، تمهيدًا لتصعيد الأوائل من الناجحين للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.
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