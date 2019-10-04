شكرا لقرائتكم خبر عن مصرللطيران تشارك في معرض IFTM Top Resa بباريس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت شركة مصرللطيران بحناح متميز في معرض IFTM Top Resa ، الذي اختتمت فاعلياته بباريس اليوم بمشاركة 1700 عارض من اكثر من 100 دولة و 34000 زائر من العاملين بسوق السياحه العالمي ،وذلك في اهتمام الشركة الوطنية بزيادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة.
وعقد خالد كحيل مدير مكتب مصرللطيران بباريس ، عدة لقاءات ومناقشات مع وكلاء السياحة والسفر المتواجدين بهدف زيادة عملاء مصرللطيران واستقطاب شركاء جدد ،وكذلك الترويج لرحلة مصرللطيران المباشرة للأقصر يوم السبت من كل اسبوع، واستعراض وسائل الرفاهيه علي احدث طائرات أسطول مصرللطيران الدريملاينر بوينج 787والتي تعمل بانتظام يوميا علي خط باريس القاهرة.
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