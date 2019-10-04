شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تبدأ التحقيق فى قضايا ابن جو بايدن المرشح الأمريكى للرئاسة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المدعى العام الأوكرانى رسلان ريابوشابكا إعادة التحقيق ، فى قضايا تخص شركة غاز طبيعى كان ضمن أعضاء مجلس إدارتها نجل جو بايدن، المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

وبحسب ما نشره موقع "آية بى سى" الأمريكى، فإن تصريحات المدعى العام الأوكرانى تأتى فى أعقاب ما تردد بشأن المكالمات المزعومة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الأوكرانى والتى طالب فيها ترامب بالتحقيق فى تلك الملفات.

وقال المدعى العام الأوكرانى ، فى تصريحات صحفية ، أنه جاري التحقيق في عدة قضايا من ضمنها دعاوي تخص" ميكولا زلوشيفسكي" مالك شركة (burisma) التي عين فيها "هانتر بايدن" عام 2014 في الوقت الذي كان والده يتولى الاعمال المشتركة بين الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما مع أوكرانيا.

وذكر الموقع الأمريكى أنه على الرغم من الشكوك التي اثيرت حول نزاهة المحامين الذين حققوا فى تلك القضية فى الماضى، إلا انه لم يتم اثبات حدوث أي مخالفات حتى الان ، وشدد المدعى العام الأوكرانى أنه يتم مراجعة جميع القضايا والتدقيق في التفاصيل لمعرفة ما ان تم اتخاذ أي اجراء غير قانوني.

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وفي وقت سابق صرح المدعي العام انه جاري مراجعة 15 قضية لها علاقة بمالك شركة (burisma) و لم يتم الوصول لنتائج تخص هذه القضايا حتى الان ، وأضاف أنه لم يحدد بعد ما إذا كان "هانتر بايدن" متورطا في أي منها.

وبحسب ما نشره "إية بى سى"، فإن المدعى العام أكد أنه لا يشعر بأى ضغوط ، مشدداً على أنه لم يتلقى أى اتصالات من أى مسئول أو سياسي أجنبي أو أوكراني في محاولة للتأثير على قراراته المتعلقة بقضايا بعينها.