شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تهنئ مصر والعاملين بالقطاع على الوصول لإيرادات غير مسبوقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مصر والقطاع على وصول إيرادات السياحة المصرية لمستويات غير مسبوقة بعد أن أصدر البنك المركزي الأسبوع الماضي تقريرا عن ميزان المدفوعات، وأشار خلاله إلى أن إيرادات السياحة المصرية سجلت زيادة ٢٨٪؜ لتصل إلى 12.6 مليار دولار في عام ٢٠١٨-٢٠١٩، لتسجل أعلى زيادة في تاريخ قطاع السياحة في مصر.

وتعقيباً على نمو الإيرادات من السياحة، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، كل من يعمل في قطاع السياحة المصرى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقالت الوزيرة إن تحديد أطر للسياسات العامة، قبل البدء في تنفيذ أي خطة عمل، هي مسألة غاية في الأهمية وأساس ليس لتحقيق الأهداف المرجوة فقط بل لتخطيها إلى أكثر من ذلك، وأضافت أنه «لذلك أطلقنا برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة».

وتعليقا على هذه النتائج الإيجابية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على سعادتها بهذه النتائج الإيجابية غير المسبوقة، مشيرة إلى أن هذا نتاج جهد وعمل متواصل من قبل جميع الأطراف ذات الصلة والشركاء في مجال السياحة محلياً وعالمياً لتحقيق المحاور التي تمت صياغتها في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، متمنية لهذا القطاع الحيوي مزيدا من النجاح والتطور.

وقالت الوزيرة إنه بعد عشرة أشهر من العمل المتواصل بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والشركاء من المؤسسات الدولية، استطاعت الوزارة أن تنفذ الإجراءات التي أدت إلى تحقيق العديد من أهداف محاور الإصلاح، مشيرة إلى أنه في سبتمبر ٢٠١٩ تم إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة حتى يتسنى لكافة الأطراف ذات الصلة وشركاؤنا الاطلاع على ما تم في كل محور من محاور الإصلاح الهيكلي، ويستطيع الجميع متابعة الإجراءات التنفيذية بكل شفافية، والرابط الخاص بتقرير المتابعة هو

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‏http://egypt.travel/media/2337/final_booklet.pdf

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه في نوفمبر ٢٠١٨ أطلقت وزارة السياحة برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي تمت صياغته بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة، كإطار للسياسات العامة يتضمن أهدافا واضحة وإجراءات تنفيذية محددة لتحقيقها، لتنفيذ رؤية البرنامج وهي «تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية»، وصولا إلى الهدف الأشمل وهو «توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به»، لافتة إلى أنه قد تم نشر برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة إلكترونيا باللغتين العربية والإنجليزية على موقع الوزارة تحقيقا لمبدأ الشفافية والمتابعة.

http://egypt.travel/media/2337/برنامج-الاصلاح-الهيكلى-لتطوير-قطاع-السياحة.pdf

‏http://egypt.travel/media/2338/egypt-tourism-reform-program.pdf

وأوضحت الوزيرة أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يرتكز على خمسة محاور رئيسية للإصلاح الهيكلي، وهي الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعي، وتطوير البنية التحتية والاستثمار، والترويج والتنشيط، ومواكبة الاتجاهات الحديثة عالميا، وقد قمنا بوضع مصفوفة تنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة من كل محور من المحاور الخمس، بالتنسيق مع الأطراف المعنية لإنجاحها، فقمنا بالعمل مع الوزارات المختلفة، ومع القطاع الخاص الذي كان ولا يزال شريكنا في النجاح.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن صياغة إطار للسياسات العامة ليس كلاما نظريا بل منهجا قابلا للتنفيذ، وقالت إن تبني وتنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنه أن يطلق الطاقات الكامنة بهذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أكثر من ١٥٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية.

وأشارت إلى أن الجهود المبذولة لتطوير قطاع السياحة انعكست في العديد من التقارير العالمية عن قطاع السياحة، فقد حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 (World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report) الذي صدر في سبتمبر الماضي، كما تقدمت مصر من المركز الـ60 إلى المركز الـ 5 في إستراتيجية الترويج والتسويق السياحي، كما جاءت مصر في موقع الصدارة على مستوى أفريقيا في التقرير الذي نشرته Bloom Consulting «بلوم للاستشارات» المتخصصة في تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج السياحي للدول (العلامة التجارية للدول) في سبتمبر 2019، حيث احتلت مصر المركز الأول وذلك لأول مرة منذ عام 2013.