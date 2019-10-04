شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تهنئ مصر والعاملين فى القطاع بعد وصول الايرادات لمستويات غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر البنك المركزى الأسبوع الماضى تقريرا عن ميزان المدفوعات، أشار خلاله إلى أن إيرادات السياحة المصرية سجلت زيادة بنسبة 28% لتصل إلى 12.6 مليار دولار فى عام 2018-2019، لتسجل أعلى زيادة فى تاريخ قطاع السياحة فى مصر ، وتعقيباً على نمو الإيرادات من السياحة، هنأت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مصر وكل من يعمل فى قطاع السياحة المصرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقالت الوزيرة، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، إن تحديد أطر للسياسات العامة، قبل البدء فى تنفيذ أى خطة عمل، هى مسألة غاية فى الأهمية وأساس ليس لتحقيق الأهداف المرجوة فقط بل لتخطيها إلى أكثر من ذلك، وأضافت :"لذلك أطلقنا برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة".

وتعليقا على هذه النتائج الإيجابية، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، على سعادتها بهذه النتائج الإيجابية غير المسبوقة، مشيرة إلى أن هذا نتاج جهد وعمل متواصل من قبل جميع الأطراف ذات الصلة والشركاء فى مجال السياحة محلياً وعالمياً لتحقيق المحاور التى تمت صياغتها فى برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، متمنية لهذا القطاع الحيوى مزيد من النجاح والتطور.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط ، إنه بعد 10 أشهر من العمل المتواصل بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والشركاء من المؤسسات الدولية، استطاعت الوزارة أن تنفذ الاجراءات التى أدت إلى تحقيق العديد من أهداف محاور الإصلاح، مشيرة إلى أنه فى سبتمبر 2019 تم إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة حتى يتسنى لكافة الأطراف ذات الصلة وشركاؤنا الاطلاع على ماتم فى كل محور من محاور الاصلاح الهيكلى، ويستطيع الجميع متابعة الإجراءات التنفيذية بكل شفافية، والرابط الخاص بتقرير المتابعة هو

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه فى نوفمبر 2018 أطلقت وزارة السياحة برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، والذى تمت صياغته بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة، كإطار للسياسات العامة يتضمن أهدافا واضحة وإجراءات تنفيذية محددة لتحقيقها، وذلك لتنفيذ رؤية البرنامج وهى تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، وصولا إلى الهدف الأشمل وهو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.

ولفتت الوزير، إلى أنه قد تم نشر برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة إلكترونيا باللغتين العربية والإنجليزية على موقع الوزارة تحقيقا لمبدأ الشفافية والمتابعة.

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وأوضحت الوزيرة، أن برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة يرتكز على 5 محاور رئيسية للإصلاح الهيكلى وهى الإصلاح المؤسسى، والإصلاح التشريعى، وتطوير البنية التحتية والاستثمار، والترويج والتنشيط، ومواكبة الاتجاهات الحديثة عالميا، وقمنا بوضع مصفوفة تنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة من كل محور من المحاور الخمس وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية لإنجاحها، فقمنا بالعمل مع الوزارات المختلفة، ومع القطاع الخاص الذى كان ولا يزال شريكنا فى النجاح.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن صياغة إطار للسياسات العامة ليس كلاما نظرياً بل منهجاً قابل للتنفيذ، وقالت أن تبنى وتنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنه أن يطلق الطاقات الكامنة بهذا القطاع الحيوي، الذى يمثل أكثر من 15% من الناتج المحلى الإجمالى لجمهورية مصر العربية.

وأشارت وزيرة السياحة ، إلى أن الجهود المبذولة لتطوير قطاع السياحة انعكست فى العديد من التقارير العالمية عن قطاع السياحة، فقد حققت مصر رابع أعلى نمو فى الأداء عالميا فى مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمى للتنافسية فى السفر والسياحة لعام 2019 (World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report) الذى صدر فى سبتمبر الماضى، كما تقدمت مصر من المركز الـ60 إلى المركز الـ5 فى استراتيجية الترويج والتسويق السياحى.

كما جاءت مصر فى موقع الصدارة على مستوى أفريقيا فى التقرير الذى نشرته Bloom Consulting "بلوم للاستشارات" المتخصصة فى تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج السياحى للدول (العلامة التجارية للدول) فى سبتمبر 2019 حيث احتلت مصر المركز الأول وذلك لأول مرة منذ عام 2013.