شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام ينضم لكتاب الخليج 365 بمقال كل سبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم فضيلة مفتى الديار المصرية الأستاذ الدكتور شوقى عبد الكريم علام، إلى كتاب ”الخليج 365”، ابتداءً من غد، السبت، من خلال كتابة مقال أسبوعى، ينشر فى الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى.

ويتناول فيه عدد من المحاور تقدم علاجًا برؤية شاملة والدعوة إلى التسامح انطلاقًا من قوله تعالى: "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ".

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