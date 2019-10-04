شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: بدء اجتماع وزراء الري بمصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم بشأن سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الجمعة الاجتماعات الثلاثية لوزراء الموارد المائية والري، المصرى الدكتور محمد عبد العاطي، والسودانى ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلى، لبحث ملف سد النهضة الأثيوبي.

ويناقش الوزراء على مدى يومين، مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية التي بحثت على مدى 4 أيام تلك المسألة.