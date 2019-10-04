شاهد لأول مرة..صحيفة الإخواني الهارب أحمد عطوان لدعم الحزب الوطني وجمال مبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تقرير جديد يكشف لأول مرة دعم جريدة الإخوانى الهارب أحمد عطوان لدعم الحزب الوطنى وجمال مبارك. ويوضح التقرير تخصيص الهارب أحمد عطوان جريدته فى ذلك الوقت لتلميع جمال مبارك والرئيس الأسبق حسنى مبارك قبل أن يقلب الدفة ويرتدى ثوب الإخوان فى قنوات تركيا.

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